29 января 2019 года

Капитан «Норда» пропал на Украине

В последний раз родственники видели капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко 26 января, сообщил его адвокат. По мнению юриста, к исчезновению россиянина может быть причастна Служба безопасности Украины.

Адвокаты киевского объединения «Могильницкий и партнеры», осуществляющего юридическую защиту Владимира Горбенко, уже обратились с заявлением о его исчезновении в правоохранительные органы. Об этом в «Фейсбуке» написал руководитель адвокатского объединения Максим Могильницкий, сообщает корреспондент Fishnews.

«У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины, – отметил юрист. – Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины».

По словам адвоката, подобное задержание уже имело место в апреле 2018 г., когда капитана попросту выкрали с борта арестованного судна и почти целый день удерживали в стенах СБУ.

«Едва ли не со дня начала этого фарса и до последнего момента сторона обвинения настойчиво предлагала Владимиру дать признательные показания и заключить соглашение о признании вины, – написал Максим Могильницкий. – Капитан стоял на своем, раз за разом отметая предложения силовиков. Просто потому, что не совершал инкриминируемых ему преступлений. Скажу больше, Горбенко сообщал нам о том, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдение. То есть исчезнуть без ведома СБУ он попросту не мог».

По предположению юриста, мотивом для похищения Владимира Горбенко могла быть провокация, чтобы сымитировать попытку скрыться от суда и правоохранительных органов и создать основание для заключения россиянина под стражу. Другой возможный мотив – психологическое давление на капитана, чтобы он подписал соглашение со следствием, считает Максим Могильницкий.

Напомним, что Владимир Горбенко удерживался в Киеве в ожидании суда. Первое заседание предполагалось провести еще 12 ноября 2018 г., однако сроки начала процесса неоднократно сдвигались. В последний раз суд перенесли на 1 февраля текущего года. Капитана обвиняют в преступлениях по части 1 статьи 249 и части 2 статьи 332-1 УК Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

Fishnews