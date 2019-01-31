31 января 2019 года

Seafood Expo Russia 2019 соберет специалистов со всего мира

В выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге примут участие около 250 компаний из 25 стран. Часть экспонентов, в том числе компании из Норвегии, Исландии, Аргентины и Марокко, объединится вокруг национальных стендов

Главные отраслевые мероприятия России – III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Общая площадь выставки составит более 13,2 тыс. кв. метров. Основные разделы – добыча и переработка, производство оборудования, судостроение и судоремонт, аквакультура. Смежные отрасли также не останутся без внимания: в выставке примут участие торговые сети, дистрибьюторы, компании, занимающиеся перевозкой, хранением и упаковкой.

По информации выставочного оператора Expo Solutions Group, в этом году Seafood Expo Russia станет больше по всем показателям минимум на 20%.

«На сегодняшний день уже забронировано больше половины экспозиционной площади. Мы рассчитываем, что в этом году в нашей выставке примут участие не менее 250 компаний из 25 стран мира», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Вырастет и количество иностранных участников. На сегодняшний день о планах выступить с национальными объединенными стендами заявили страны-участницы прошлого года – Норвегия, Исландия, Аргентина и Марокко. Участие в выставке подтвердили компании из Китая, Турции, Дании, Нидерландов, Испании, Латвии и других стран.

Для расширения присутствия на Seafood Expo Russia 2019 мировых лидеров рыбной промышленности, в частности исландских специалистов, Иван Фетисов 1 марта проведет выездную презентацию выставки в столице Исландии Рейкьявике при поддержке торгового совета страны (Promote Iceland), сообщили Fishnews в Expo Solutions Group.

В прошлом году основную часть исландского стенда составили компании, специализирующиеся на судостроении, судоремонте и судовом оборудовании. На этот раз ставка сделана на производителей инновационного рыбоперерабатывающего оборудования и высокотехнологичных решений для аквакультуры.

Среди крупнейших игроков российской рыбной отрасли, которые приедут в Санкт-Петербург, – «Норебо», Русская рыбопромышленная компания, Карельский рыболовный флот, «Антей», Рыболовецкий колхоз «Восток-1», ФЭСТ, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Озерновский рыбоконсервный завод № 55 и другие. Объединенные региональные стенды представят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ленинградская, Ульяновская области, а также республики Карелия и Татарстан.

В сегменте судостроения и судоремонта впервые в Seafood Expo Russia примет участие Объединенная судостроительная корпорация, на базе которой в настоящее время консолидирована большая часть отечественных производственных мощностей. С отдельным стендом выступит балтийский судостроительный холдинг BLRT.

Раздел технологического оборудования традиционно возглавят иностранные компании. В их числе Baader (Германия), Carsoe (Дания), Optimar (Норвегия) и другие. Подтягиваются и российские разработчики. К примеру, отечественная компания «Симбия» продемонстрирует радионавигационное оборудование.

В завершение деловых мероприятий выставки и форума в Санкт-Петербурге пройдет массовый городской праздник «Русская рыба» в честь Дня рыбака.

Как проходила выставка в прошлом году – в репортаже Fishnews: https://fishnews.ru/events/214.

Fishnews