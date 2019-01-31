Новости
Марокко собирается вновь участвовать в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) в формате национального стенда

Seafood Expo Russia 2019 соберет специалистов со всего мира

В выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге примут участие около 250 компаний из 25 стран. Часть экспонентов, в том числе компании из Норвегии, Исландии, Аргентины и Марокко, объединится вокруг национальных стендов

Главные отраслевые мероприятия России – III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Общая площадь выставки составит более 13,2 тыс. кв. метров. Основные разделы – добыча и переработка, производство оборудования, судостроение и судоремонт, аквакультура. Смежные отрасли также не останутся без внимания: в выставке примут участие торговые сети, дистрибьюторы, компании, занимающиеся перевозкой, хранением и упаковкой.

По информации выставочного оператора Expo Solutions Group, в этом году Seafood Expo Russia станет больше по всем показателям минимум на 20%.

«На сегодняшний день уже забронировано больше половины экспозиционной площади. Мы рассчитываем, что в этом году в нашей выставке примут участие не менее 250 компаний из 25 стран мира», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Вырастет и количество иностранных участников. На сегодняшний день о планах выступить с национальными объединенными стендами заявили страны-участницы прошлого года – Норвегия, Исландия, Аргентина и Марокко. Участие в выставке подтвердили компании из Китая, Турции, Дании, Нидерландов, Испании, Латвии и других стран.

Для расширения присутствия на Seafood Expo Russia 2019 мировых лидеров рыбной промышленности, в частности исландских специалистов, Иван Фетисов 1 марта проведет выездную презентацию выставки в столице Исландии Рейкьявике при поддержке торгового совета страны (Promote Iceland), сообщили Fishnews в Expo Solutions Group.

В прошлом году основную часть исландского стенда составили компании, специализирующиеся на судостроении, судоремонте и судовом оборудовании. На этот раз ставка сделана на производителей инновационного рыбоперерабатывающего оборудования и высокотехнологичных решений для аквакультуры.

Среди крупнейших игроков российской рыбной отрасли, которые приедут в Санкт-Петербург, – «Норебо», Русская рыбопромышленная компания, Карельский рыболовный флот, «Антей», Рыболовецкий колхоз «Восток-1», ФЭСТ, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Озерновский рыбоконсервный завод № 55 и другие. Объединенные региональные стенды представят Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ленинградская, Ульяновская области, а также республики Карелия и Татарстан.

В сегменте судостроения и судоремонта впервые в Seafood Expo Russia примет участие Объединенная судостроительная корпорация, на базе которой в настоящее время консолидирована большая часть отечественных производственных мощностей. С отдельным стендом выступит балтийский судостроительный холдинг BLRT.

Раздел технологического оборудования традиционно возглавят иностранные компании. В их числе Baader (Германия), Carsoe (Дания), Optimar (Норвегия) и другие. Подтягиваются и российские разработчики. К примеру, отечественная компания «Симбия» продемонстрирует радионавигационное оборудование.

В завершение деловых мероприятий выставки и форума в Санкт-Петербурге пройдет массовый городской праздник «Русская рыба» в честь Дня рыбака.

Как проходила выставка в прошлом году – в репортаже Fishnews: https://fishnews.ru/events/214.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставканорвегиясудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.