06 февраля 2019 года

Росрыболовство и Минтранс переделят полномочия

В Росрыболовстве решают правовую коллизию, связанную с передачей Минтрансу полномочий по определению минимального состава экипажей промысловых судов. Ведомство рассчитывает, что «переходный период» не отразится на работе отрасли.

В 2009 г. Федеральное агентство по рыболовству утвердило приказ «О минимальном составе экипажа судна рыбопромыслового флота РФ». Согласно документу, минимальный безопасный состав экипажа устанавливался Росрыболовством. Приказ основывался на положениях Кодекса торгового мореплавания РФ.

В 2011 г. в КТМ внесли ряд поправок, одна из которых передавала полномочия по определению минимального состава Минтрансу. Однако фактической передачи полномочий не произошло, и капитаны портов выдавали соответствующие свидетельства в прежнем порядке. Правовые расхождения были выявлены органами прокуратуры, после чего Росрыболовство разработало и опубликовало проект приказа об отмене собственного приказа 2009 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к настоящему времени проект согласован с Минсельхозом и находится в Минэкономразвития. В свою очередь Минтранс разработал и представил на обсуждение в федеральное агентство проект «встречного» приказа. В пресс-службе подчеркнули, что пока не изданы необходимые документы, капитаны портов при выдаче свидетельств могут руководствоваться международными документами, ратифицированными в России, в первую очередь - Резолюцией ИМО А.1047(27) «Принципы минимального безопасного состава экипажа судна».

Fishnews