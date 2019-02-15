15 февраля 2019 года

Горе-морехода спасли пограничники

На Сахалине пограничники выручили терпящего бедствие несовершеннолетнего. Он вышел в залив Терпения на резиновой лодке несмотря на период закрытой навигации.

На незначительном удалении от берега из-за сложной ледовой обстановки основание лодки было повреждено. Плавсредство начало тонуть, к месту происшествия выдвинулся пограничный наряд отделения в Поронайске.

Оперативные и своевременные действия позволили доставить мальчика на берег, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Для оказания экстренной и медицинской помощи подростку вызвали спасателей. Горе-мореплавателя госпитализировали, угрозы его жизни и здоровью нет.

Пограничники призывают всех граждан воздержаться от выхода в море во избежание несчастных случаев.

Fishnews