15 февраля 2019 года

Чьей рыбе можно в Южную Корею – перечень обновили

Компетентное ведомство Республики Корея актуализировало список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции рыболовства в страну. В ближайшее время перечень опубликуют и в России.

Список размещен на официальном сайте Национальной службы управления качеством рыбной продукции Республики Корея (NFQS). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службы Нацрыббезопасности.

В учреждении отметили, что после проверки опубликованной информации перечень будет доступен на сайтах Россельхознадзора и НЦБРП.

Fishnews