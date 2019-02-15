15 февраля 2019 года

Рыбоводы Пензенской области идут к успеху

Новый список рыбоводных участков готовят в Пензенской области. По объему производства рыбы регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая только Саратовской области.

В минсельхозе Пензенской области прошло заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. К настоящему времени местные предприниматели уже заключили 155 договоров о предоставлении РВУ со Средневолжским теруправлением Росрыболовства, сообщили Fishnews в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В 2018 г. прудовые хозяйства региона произвели 2420 тонн рыбы. 2020 тонн из них – товарная продукция, еще 400 тонн вырастили для любительской и спортивной рыбалки.

По итогам прошлого года по объему производства рыбы в хозяйствах Пензенская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе, уступив только Саратовской области.

Fishnews