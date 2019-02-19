19 февраля 2019 года

Новозеландскому лососю усложнили путь на китайский прилавок

У рыбаков Новой Зеландии возникли сложности с «растаможкой» своей продукции в Китае. СМИ связывают эту проблему с запретами в отношении китайского холдинга-гиганта Huawei.

Крупнейший экспортер морепродуктов Новой Зеландии – компания Sanford сообщила о проблемах с таможенной очисткой своей продукции в китайских портах, пишет издание NZ Herald. Директор по работе с клиентами Sanford Андре Гарджиуло заявил, что трудности возникли в конце января и затронули уже нескольких партий охлажденного лосося. Он не стал связывать между собой сложности с поставками и ухудшение отношений между Новой Зеландией и Китаем, однако отметил, что местные власти никак не объясняют свои действия.

Между тем, как сообщает корреспондент Fishnews, в ряде новозеландских и американских изданий озвучено мнение, что проблемы Sanford вызваны запретом поставок китайской Huawei технологии 5G для новозеландской телекоммуникационной компании Spark. Запрет наложило новозеландское правительство в декабре прошлого года из-за якобы имевшей место угрозы национальной безопасности.

Китай является крупнейшим рынком для новозеландских морепродуктов, в прошлом году объем таких поставок составил около 500 млн долларов США.

Fishnews