01 марта 2019 года

Омулевые реки Якутии изучат лучше

В Республике Саха (Якутия) проведут дополнительные научные исследования рек, на которых добывается арктический омуль. Планируется, что это позволит увеличить лимиты вылова и, соответственно, доходы населения.

Задачу о научных изысканиях поставили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия), сейчас общий объем вылова арктического омуля на реках Лена, Индигирка, Оленек, Колыма, Яна, Омолой и Анабар составляет 1 174 тонны.

Комиссия приняла решения по заявкам пользователей. Участники заседания отметили, что для сохранения популяции и объемов добычи анадромных необходимо усилить научно-исследовательскую работу.

«Важно дальнейшее изучение основных рек, на которых производится промышленный объем добычи арктического омуля, чтобы полностью обеспечить необходимую квоту, исходя из заявок, поданных рыболовецкими хозяйствами. Сегодня решением комиссии практически все заявки удовлетворены. Тем не менее по отдельным хозяйствам ставим определенную задачу – больше рыбачить на русле реки, а не на дельте.

К примеру, артель рыбоколхоз «Арктика» – это основное предприятие в Булунском районе, можно сказать, поселкообразующее. Практически все население поселка занято рыбохозяйственной деятельностью. Поэтому, чтобы сохранить популяцию, мы ставим вопрос о промышленном вылове именно на русле реки. В этом плане нужно пересмотреть заявку хозяйства. Научные исследования позволят увеличить квоты, и соответственно, уровень дохода населения», – подытожил зампред регионального правительства, председатель комиссии Денис Белозеров.

Fishnews