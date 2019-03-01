01 марта 2019 года

Депутаты Чукотки поддержали «рыбный» закон от прокуратуры

Дума Чукотского автономного округа приняла региональный закон в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Документ подготовила окружная прокуратура.

Новый закон устанавливает компетенцию органов госвласти ЧАО в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ отражает изменения, которые произошли в федеральном законодательстве. Например, переход от рыбопромысловых участков к рыболовным.

Регламентированы также вопросы формирования Чукотского рыбохозяйственного совета, регулируются основные направления государственной политики региона в области рыболовства и сохранения ВБР, в том числе господдержки. Отдельная статья закона посвящена правам и обязанностям граждан и юридических лиц, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность.

Предусмотрено право граждан, общественных объединений, ассоциаций и союзов участвовать в обсуждении решений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов до того, как такие решения будут приняты властями.

«Проект закона подготовлен по результатам мониторинга нормативной правовой базы в целях совершенствования регионального законодательства», – отметили в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Fishnews