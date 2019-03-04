Новости
Специалисты ВНИИПРХ провели эксперимент по чипированию самок волжского сазана. Фото пресс-службы филиала

Следить за волжскими сазанами помогут микрочипы

Специалисты ВНИИПРХ провели эксперимент по чипированию самок волжского сазана. Теперь ученые смогут дистанционно наблюдать за изменениями биологических характеристик рыб.

Чипирование проводилось в опытном селекционно-племенном хозяйстве «Якоть» Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). Специалисты рассчитывают, что передовая технология позволит более детально отслеживать изменения размерно-весовых и других показателей производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Для домашних животных используется микрочип, заключенный в капсулу из биостекла. Одно из его свойств - совместимость с живыми тканями организма. Чип вживляется подкожно, а некоторым животным – ивнутримышечно, с помощью специального одноразового шприца. Эта технология активно применяется в прогрессивных рыбных хозяйствах. При эксперименте ВНИИПРХ микрочипы имплантировали внутримышечно у начала основания спинного плавника.

Fishnews

  • Специалисты ВНИИПРХ провели эксперимент по чипированию самок волжского сазана. Фото пресс-службы филиала
  • Чипы вживляются специальными одноразовыми шприцами. Фото пресс-службы ВНИИПРХ
  • Микрочип имплантировали внутримышечно у начала основания спинного плавника. Фото пресс-службы ВНИИПРХ
  • Чипирование проводилось в опытном селекционно-племенном хозяйстве «Якоть». Фото пресс-службы ВНИИПРХ
    •
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыбаки готовы к самоограничениям

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Евгений ВИШНЯК

    Мальки кеты – как маленькие детки

    Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

    Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Правила безопасности на льду надо прививать с детства

    Все интервью

    Личное мнение

    Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

    Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

    Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

    Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

    Александр ФОМИН

    Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

    Все материалы

    Крупным планом

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

    Тихий океан 2019. Ставрида

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.