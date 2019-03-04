04 марта 2019 года

Следить за волжскими сазанами помогут микрочипы

Специалисты ВНИИПРХ провели эксперимент по чипированию самок волжского сазана. Теперь ученые смогут дистанционно наблюдать за изменениями биологических характеристик рыб.

Чипирование проводилось в опытном селекционно-племенном хозяйстве «Якоть» Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). Специалисты рассчитывают, что передовая технология позволит более детально отслеживать изменения размерно-весовых и других показателей производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Для домашних животных используется микрочип, заключенный в капсулу из биостекла. Одно из его свойств - совместимость с живыми тканями организма. Чип вживляется подкожно, а некоторым животным – ивнутримышечно, с помощью специального одноразового шприца. Эта технология активно применяется в прогрессивных рыбных хозяйствах. При эксперименте ВНИИПРХ микрочипы имплантировали внутримышечно у начала основания спинного плавника.

Fishnews