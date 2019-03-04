04 марта 2019 года

На Vladivostok Boat Show можно будет побывать бесплатно

В этом году ежегодная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 17 по 19 мая. Получить бесплатный билет может любой желающий – достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Участниками одиннадцатой Vladivostok Boat Show по традиции станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного федеральных округов и других регионов РФ, а также других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Неизменным местом проведения мероприятия остается яхт-клуб «Семь футов».

Как сообщили Fishnews организаторы, любой желающий может получить бесплатный билет на выставку, для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Vladivostok Boat Show.

В этом году в программу будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 г. участие в выставке приняли более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня мероприятие посетило около 7 тыс. человек.

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