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В рыбоводном хозяйстве в станице Старощербиновской ожидается нерест большей части рыбы из Таганрогского залива, Ейского лимана и ближайших к ним каналов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За нерестом на Кубани проследят с камер

В Краснодарском крае собираются ввести круглосуточное видеонаблюдение на нерестово-выростных хозяйствах. Ситуацию с подходами рыбы на икрометание планируется отслеживать в режиме реального времени.

Заседание оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водными биоресурсами прошло в Щербиновском районе. Перед заседанием вице-губернатор Андрей Коробка посетил Ейское экспериментальное хозяйство по разведению рыбы в станице Старощербиновской. Ожидается, что именно сюда придет нереститься большая часть рыбы из Таганрогского залива, Ейского лимана и ближайших к ним каналов из-за повышения солености Азовского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

«Проработайте вопрос введения круглосуточного видеонаблюдения за нерестово-выростными хозяйствами, чтобы в режиме реального времени можно было отслеживать ситуацию, – поручил Андрей Коробка. – Судя по отчетам этих предприятий, нерест проходит без помех, но на практике существенных изменений по приросту объема рыбы нет».

Участники заседания отметили высокие результаты борьбы с браконьерским промыслом. Сумма штрафов, наложенных Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства, выросла больше чем на четверть – до 26,4 млн рублей. Полиция изъяла из незаконного оборота более 1,5 тонны водных биоресурсов. Кроме того, со стороны ФСБ усилен контроль в акватории Таганрогского залива и Ейского лимана.

«Соответствующая охрана водоемов края будет способствовать восстановлению запасов промысловых видов рыб и позволит выйти на те показатели, которые заложены в стратегии развития края-2030, – нарастить объемы производства рыбной продукции до 38,3 тыс. тонн», – заявил вице-губернатор.

Fishnews

  • В рыбоводном хозяйстве в станице Старощербиновской ожидается нерест большей части рыбы из Таганрогского залива, Ейского лимана и ближайших к ним каналов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • Рыба на экспериментальном хозяйстве в станице Старощербиновской. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • Заседание оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водными биоресурсами. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • Вице-губернатор Краснодарского края Андрей КОРОБКА. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
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