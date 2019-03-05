Реки Сахалина предлагают лососеводам
В Сахалинской области на аукцион выставят шесть участков для пастбищного рыбоводства. Эти РВУ предназначаются для разведения молоди кеты и горбуши.
Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, заявки можно подавать до 5 апреля. Аукцион планируется провести 22 апреля в Южно-Сахалинске.
Как сообщает корреспондент Fishnews, пять предлагаемых РВУ находятся в Корсаковском районе. Это реки Ягодка, Мордвинка, Айруп (с одноименными озером и протокой), часть Комиссаровки с приустьевым участком озера Тунайча, еще один участок состоит из рек Шпаковка и Нака и приустьевого участка Тунайчи.
Также на торгах разыграют РВУ в Макаровском районе – часть акватории реки Горная.
С победителями заключат договоры на 25 лет.
Fishnews