05 марта 2019 года

Реки Сахалина предлагают лососеводам

В Сахалинской области на аукцион выставят шесть участков для пастбищного рыбоводства. Эти РВУ предназначаются для разведения молоди кеты и горбуши.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, заявки можно подавать до 5 апреля. Аукцион планируется провести 22 апреля в Южно-Сахалинске.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пять предлагаемых РВУ находятся в Корсаковском районе. Это реки Ягодка, Мордвинка, Айруп (с одноименными озером и протокой), часть Комиссаровки с приустьевым участком озера Тунайча, еще один участок состоит из рек Шпаковка и Нака и приустьевого участка Тунайчи.

Также на торгах разыграют РВУ в Макаровском районе – часть акватории реки Горная.

С победителями заключат договоры на 25 лет.

Fishnews