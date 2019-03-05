05 марта 2019 года

Проект правил рыболовства для Юга России представили общественности

Минсельхоз разрабатывает новую редакцию правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Сейчас документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Проект правил опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн включает Черное и Азовское моря с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Республики Калмыкия (за исключением Каспийского моря с бассейнами впадающих в него рек), Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской (бассейн Дона), Воронежской, Липецкой, Ростовской, Саратовской (бассейн Дона) и Тульской (бассейн Дона) областей, Севастополя. Исключение составляют пруды, обводненные карьеры, находящиеся в собственности субъектов РФ, муниципальной и частной собственности.

Напомним, полностью перевыпустить планируется и правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – сейчас идет доработка документа.

Fishnews