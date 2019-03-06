06 марта 2019 года

Пограничники не поверили «удачливому» приморцу

В Приморском крае сотрудники погранслужбы обнаружили более центнера трепанга и гребешка в микроавтобусе жителя региона. Мужчина утверждает, что нашел деликатесы на берегу.

В поле зрения правоохранителей попал житель поселка Славянка. В его автомашине в пяти мешках нашли более 75 кг дальневосточного трепанга и 27 кг морского гребешка, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. По словам мужчины, морских обитателей он обнаружил на берегу бухты Бойсмана вблизи поселка.

Всех жизнеспособных особей вернули в естественную среду обитания. В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, исключительной экономической зоне страны или открытом море). По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Fishnews