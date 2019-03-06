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Ученые берут пробы воды. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Рыбе Азовского моря помог Крымский мост

По итогам наблюдений прошлого года Азовское море оказалось минимально загрязненным. Положительную роль в улучшении экологического состояния сыграл Крымский мост, считают ученые.

Состояние экосистемы моря оценили специалисты управления океанографии и природоохранных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). Ученые проанализировали результаты исследований загрязнений водной толщи, донных отложений и гидробионтов, проведенные в 2018 г.

Выяснилось, что загрязнение водной толщи и донных отложений тяжелыми металлами, мышьяком, хлорорганическими пестицидами (ХОП) и полихлорированными бифенилами (ПХБ) ниже среднемноголетних показателей, а загрязнение нефтепродуктами не превышает показатели предшествующих годов. Уровни накопления токсикантов в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб — тюльки, хамсы, перкарины, пиленгаса, камбалы-калкан, судака, тарани, бычка-кругляка — соответствуют среднемноголетним показателям с выраженной тенденцией к понижению. Содержание высокотоксичных ХОП и ПХБ также значительно понизилось, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

По данным специалистов, загрязнение Азовского моря в 2018 г. имело характер в целом более хронический, чем «свежий». Сохраняются локальные очаги повышенного загрязнения отдельными токсикантами: восточная часть Таганрогского залива; акватория, прилегающая к северному побережью (Белосарайский и Обиточный заливы), в западном районе моря — Арабатский залив, в восточном районе моря – акватории Должанской и Камышеватской кос. При этом концентрации загрязнений в воде и донных отложениях названных районов понизились по отношению к ранее полученным данным (2014-2017 гг.) в среднем в 2 раза, отмечают ученые.

К снижению загрязненности, по мнению экспертов, привел ряд факторов. В частности, зафиксированное в 2018 г. увеличение стока реки Кубань. Поступление из нее большего, чем в предыдущие годы, объема пресной воды благоприятно сказалось на состоянии Азовского моря.

Ученые полагают, что свою положительную роль в улучшении экологического состояния Азовского моря по показателям загрязнения сыграл и Крымский мост. С его постройкой упорядочился проход судов через акваторию, ужесточился контроль за сбросом льяльных (отработанных) вод, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря.

По итогам наблюдений прошлого года Азовское море и особенно его юго-восточный район, являющийся основным местом нагула большинства промысловых видов рыб, оказались минимально загрязненными, а условия для жизни, нагула и воспроизводства водных биоресурсов – благоприятными. Ученые надеются, что процесс очищения моря продолжится.

Fishnews

  • Ученые берут пробы воды. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Специалисты полагают, что свою положительную роль в улучшении экологического состояния Азовского моря сыграл и Крымский мост. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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