06 марта 2019 года

Промысловики Северной Ирландии страдают из-за Brexit

Два британских промысловых судна задержал ВМФ Ирландии. Инцидент стал следствием возникших после референдума о Brexit разночтений старых договоренностей в области рыболовства.

Речь идет о заключенном еще в середине 1960-х гг. Соглашении о соседстве (Voisinage agreement) между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии. Документ позволял судам Северной Ирландии (административно-территориальная единица Великобритании) и Ирландии вести промысел в прибрежных водах друг друга на расстоянии 6 и менее миль от берега, отмечает издание Belfast Telegraph.

Однако в 2016 г. вскоре после референдума о Brexit ирландские рыбаки оспорили права соседей в Верховном суде своей страны. Он постановил, что соглашение имеет недостаточно официальный статус для предоставления иностранному флоту права на промысел в прибрежных водах республики. Решение суда заметно отразилось на тех североирландских рыбаках, кто добывал лобстеров, крабов, мидий и трубача.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Великобритания со своей стороны продолжает соблюдать условия соглашения: ирландские рыбаки все еще имеют доступ в прибрежные воды Северной Ирландии. Власти королевства прилагают усилия для легализации соглашения, однако Ирландия не идет навстречу. Североирландские рыбаки предполагают, что вопрос о соглашении будет использован в торге за право ирландцев вести промысел в британских водах после полной реализации Brexit.

Fishnews