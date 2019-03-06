06 марта 2019 года

Пруды Тюменской области принесли богатые «урожаи»

В Тюменской области за 2018 г. вырастили более 3 тыс. тонн рыбы, прибавки зафиксированы, в частности, по карпу и щуке. По направлению аквакультуры регион занял второе место в Уральском федеральном округе.

Всего на территории УФО произведено 8780 тонн товарной рыбы. Доля Тюменской области составляет 35% от этого объема.

Так, в регионе вырастили 956 тонн карпа, на 264 тонны выше уровня прошлого года, 917 тонн пеляди, вдвое увеличилось производство щуки - до 389 тонн. Кроме того, областные рыбоводы поставили на рынки 20 тонн осетровых и 802 тонны прочих видов, в том числе сома, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

По данным областного департамента АПК, с 2016 г. в 1,5 раза увеличился объем зарыбления на рыбоводных участках. В прошлом году аквафермеры заселили на РВУ 137 млн личинок и молоди сиговых, карповых и других видов рыб.

В пресс-службе отметили, что рыбохозяйственный фонд области составляет порядка 200 тыс. га. На сегодняшний день введено в оборот 184 РВУ общей площадью 62 тыс. га. Товарным рыбоводством в регионе занимаются 78 хозяйств. Основной объем выращивания (порядка 1700 тонн) приходится на Сладковский и Казанский районы.

Fishnews