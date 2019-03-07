07 марта 2019 года

Рыбоохранную «крышу» расшатали следователи

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела о даче взятки рыбинспектору за покровительство предпринимателю. На скамье подсудимых вместе с получателем незаконного вознаграждения окажутся посредник и плативший за «крышу» бизнесмен.

Старший государственный инспектор Охотского территориального управления Росрыболовства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, с вымогательством).

По информации правоохранительных органов, 18 сентября прошлого года злоумышленник получил 60 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Платил предприниматель, который ловил рыбу в реках Ольского городского округа.

Инспектора задержали в Магадане с поличным сотрудники регионального УФСБ России. Деньги изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

Сообщается, что установлены все причастные к преступлению: получатель взятки, взяткодатель и посредник в получении (он тоже был сотрудником теруправления). Получены доказательства, что изъятые при задержании 60 тыс. рублей являлись второй частью взятки. Ее общая сумма, по предварительной договоренности сторон, составила 110 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального следственного комитета. Первую половину незаконного вознаграждения госинспектор получил ранее и затем, заключив соглашение о сотрудничестве, добровольно выдал следователю.

Помимо получателя обвинение предъявили взяткодателю и посреднику. Незаконные действия взяткодателя квалифицированы следствием по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере), действия посредника – по части 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Уголовные дела в отношении каждого из обвиняемых выделены в отдельные производства.

В настоящее время расследование всех трех уголовных дел завершено. Они направлены в прокуратуру Магаданской области для утверждения обвинительных заключений. Затем документы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Fishnews