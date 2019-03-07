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Фрагмент космического снимка GeoEye-1. На одной из льдин обнаружено крупное скопление тюленей, предположительно «монастырь» – залежка особей мужского пола, порядка 75 представителей вида. Фото пресс-службы организаторов конкурса (DigitalGlobe)

Школьники помогли устранить угрозы для бельков

Финалисты всероссийского конкурса «Бельки-2019» нашли на космических снимках щенные залежки гренландских тюленей во льдах Белого моря. Полученную информацию о местах скопления животных используют для корректировки курса судов.

В образовательном центре «Сириус» в Сочи с 1 по 10 марта проходит финал всероссийского детского конкурса «Бельки-2019» по работе с данными космической съемки. В состязании принимают участие 15 школьников из 14 городов России.

Финалисты ведут поиск залежек гренландских тюленей в режиме реального времени с помощью приема и обработки высокодетальных спутниковых данных. Цель – помочь сохранить жизни детенышей. Дело в том, что в первые недели после рождения бельки не умеют хорошо плавать и гибнут при повреждении льдин судами.

Как сообщили Fishnews организаторы, места скопления тюленей ребята выявили, проанализировав космические снимки акватории Белого моря со спутников «Ресурс-П», «Аист-2Д», GeoEye-1 и WorldView-2. Школьники оперативно передали координаты в штаб ледокольных проводок Администрации морских портов Западной Арктики, чтобы провести суда в обход залежек и сохранить жизни новорожденных бельков. В ответ финалисты конкурса получили благодарственное письмо от оперативной группы (ШЛО) Бассейновой комиссии АМП Западной Арктики по организации ледокольной проводки судов в замерзающих портах и на подходах к ним.

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