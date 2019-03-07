07 марта 2019 года

На поддержку страхования в аквакультуре пока рассчитывают Карелия и Мурманская область

Минсельхоз предложил в 2019 г. осуществлять государственное субсидирование страхования объектов аквакультуры исключительно в отношении лососей в Карелии и Мурманской области. Министерство заявило, что пока только эти регионы подготовили обоснованные предложения.

С 1 января 2019 г. вступил в силу федеральный закон о распространении господдержки сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру (товарное рыбоводство). В России ранее такая форма поддержки аквафермеров не применялась. Новый закон был учтен в разработанном Минсельхозом и опубликованном на сайте regulation.gov.ru проекте приказа «Об утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 г.».

Как следует из текста этого документа, господдержку страхования объектов аквакультуры в текущем году предполагается осуществлять только в Республике Карелия и Мурманской области и только в отношении лососевых видов рыб. На редакционный запрос Fishnews о причинах такого ограничения пресс-служба Минсельхоза прислала ответ:

«В соответствие со статьей 6 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» План сельскохозяйственного страхования разрабатывается на основании предложений уполномоченных органов субъектов РФ и объединения страховщиков. Соответственно, изменения Плана сельскохозяйственного страхования на 2019 г. в части сельскохозяйственного страхования объектов товарной аквакультуры были подготовлены на основании представленных предложений от субъектов РФ. На момент подготовки документа корректно обоснованными были два предложения – от Республики Карелия и Мурманской области. Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост востребованности данной меры со стороны регионов».

Fishnews