07 марта 2019 года

Потребителей обеспечили удобными формами подачи жалоб

Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон «О защите прав потребителей». Пожаловаться на качество и безопасность товаров и услуг можно будет через МФЦ, «Госуслуги» и официальные сайты органов власти.

В документе также прописаны полномочия региональных властей и органов местного самоуправления по разработке собственных программ защиты прав потребителей. При этом единые федеральные методические рекомендации для таких программ будут подготовлены Роспотребнадзором, сообщили Fishnews в пресс-службе Государственной Думы.

«Ежедневно каждый из нас получает разные услуги. Очень важно, чтобы производители – малый, средний, крупный бизнес, конечно, конкурировали за потребителя, оказывали качественные услуги. Этот закон о том, чтобы каждому гражданину была предоставлена альтернативная и очень удобная форма подачи обращений в том случае, если имеет место неудовлетворенность качеством оказываемой услуги», - пояснила один из авторов проекта заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Вице-спикер добавила, что теперь многофункциональные центры (МФЦ) на основании соглашений о взаимодействии с органами власти, такими как Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Пенсионный фонд и другие, будут принимать обращения и консультировать граждан по вопросам защиты их потребительских прав.

Fishnews