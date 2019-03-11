11 марта 2019 года

Доктрина продовольственной безопасности сменит акценты

В новой редакции Доктрины продовольственной безопасности будут отражены риски в связи с экономическими санкциями, а на смену импортозамещающей модели развития АПК и рыбного хозяйства придет экспортоориентированная.

Корректировка Доктрины продовольственной безопасности обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере с участием экспертов. Работу предстоит завершить в течение 2019 г.

Необходимость обновления доктрины обосновывается изменением социально-экономического состояния страны, в том числе формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России. Среди других факторов – повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создание единого таможенного пространства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совбеза, коррекции подвергнется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов – с импортозамещающей на экспортоориентированную.

По мнению участников заседания, представленные в новой редакции доктрины меры по реализации госполитики по обеспечению продовольственной безопасности в целом достаточны для нейтрализации внешних и внутренних угроз в этой сфере. Кроме того, проект доктрины соответствует документам стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.

Fishnews