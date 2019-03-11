11 марта 2019 года

«Беспаспортная» навага не уехала из НАО

В Ненецком автономном округе рыбоохрана и пограничники задержали две крупные партии наваги без документов. Общий вес изъятой рыбы составил почти 50 тонн, по данным правоохранителей, нанесен ущерб примерно на 50 млн рублей.

Первую партию обнаружили инспекторы Северо-Западного теруправления Росрыболовства совместно с пограничниками в акватории Карской губы. В ходе проверки было установлено, что один из пользователей водных биоресурсов, не получив разрешения на вылов в 2019 г., в период с 20 января по 10 февраля незаконно добыл 157 249 экземпляров наваги. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, общий вес незаконно добытых биоресурсов составил 20 133 кг, эту рыбу гражданин пытался реализовать на территории Республики Коми. Нанесенный ущерб оценили в 21,5 млн рублей.

Во время перехвата незаконных уловов на путях транспортировки в соседний регион архангельские пограничники задержали и других перевозчиков наваги. В руки правоохранителей попали 207 346 рыбин общим весом 29 404,1 кг. Предположительно, эту навагу тоже выловили в Карской губе в границах НАО. Сумму ущерба, причиненного водным биоресурсам, оценили в 28,4 млн рублей. Проводятся административные расследования.

Fishnews