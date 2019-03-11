11 марта 2019 года

Спасти питерских рыбаков помогла ГИБДД

В Санкт-Петербурге провели спецоперацию по спасению любителей зимней рыбалки. Со льда Финского залива сняли 97 человек, оказавшихся в опасном положении из-за ухудшения погоды.

Штормовой ветер и метель в послепраздничный день способствовали интенсивному разрушению ледового покрова Финского залива. В связи с этим несколько десятков рыболовов оказались в опасности. По оперативным данным, 9 марта спасательные подразделения 8 раз привлекались для оказания помощи рыбакам, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Своевременно прийти на помощь оказалось невозможно. Из-за погодных условий затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) были закрыты, и плавсредства не могли выйти в акваторию. Тогда руководители спецоперации приняли решение задействовать спецтехнику ГИБДД. В кратчайшие сроки к дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые затем перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые затворы.

В результате на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты и благополучно доставлены на берег 97 рыбаков.

Fishnews