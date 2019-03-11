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Объектом исследований стал спат мидии и устрицы. Фото пресс-службы ТИНРО

Наука оценила угрозы для культивирования моллюсков

Специалисты ТИНРО отметили хороший природный потенциал акваторий Приморья. Однако отсутствие инвестиций в научно-техническое развитие делает марикультуру незащищенной перед природными факторами, подчеркнули ученые.

Посчитали спат

В прошлом году ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) провели исследования технологий, применяемых при сборе спата устрицы и мидии в хозяйствах южного Приморья. Специалисты изучили динамику концентраций личинок этих моллюсков при изменении температуры и солености воды. Также эксперты проанализировали и сравнили полученные величины плотности спата тихоокеанской мидии и устрицы на коллекторах в разных районах Амурского залива с нормативными данными.

Сбор спата или личинок – это начало процесса культивирования двустворчатых моллюсков. Обычно предприятия получают молодь в заводских либо в естественных условиях.

«Эффективный сбор спата в природе предполагает наличие достаточного количества пелагических личинок, что в свою очередь определяется наличием маточных поселений, – рассказывает научный сотрудник ТИНРО, кандидат биологических наук Светлана Ляшенко. – Амурский залив имеет множество антропогенных субстратов – пирсы, различные металлические и бетонные конструкции, днища судов, где тихоокеанская мидия является одним из доминирующих обрастателей».

По словам специалиста, личинки тихоокеанской мидии начали встречаться в планктоне в третьей декаде мая, их массовое развитие зарегистрировано в июне. В этот период личинки измерялась тысячами в кубометре воды. Особенно высокие значения – 8-12 тыс. экземпляров – были зарегистрированы в бухте Воевода. Сейчас там работают три хозяйства, в которых выращивают мидию, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Как спасти урожаи мидии

В ТИНРО отмечают, что несмотря на кажущуюся простоту получения спата мидии путем установки гидробиотехнических сооружений (ГБТС) в «плодовитых» акваториях, на деле процесс культивирования сопряжен со сложностями и рисками. Так, чрезмерно высокие показатели плотности и биомассы мидии несут проблемы на разных этапах выращивания урожая. Во-первых, по мере роста мидии требуется большое количество дополнительных наплавов, чтобы удержать установку в толще воды. Во-вторых, так как коллекторы тяжелые (по 25-35 кг), потребуются специализированные плавсредства, чтобы вытаскивать их из воды. В-третьих, при высокой плотности мидия сползает и более 90% урожая может быть потеряно к весне.

Чтобы избежать этого, специалисты предлагают проводить разреживание моллюсков на искусственных субстратах. Его можно делать разными способами, от ручных до полностью автоматизированных. Методы, разработанные в 1980-х гг., технически устарели, а современные, используемые в мировой практике еще не опробованы в регионе, обращают внимание в филиале. В северной части Амурского залива планируется использовать специализированное судно, которое счищает мидию с коллекторов, сортирует, укладывает в сетные рукава и размещает их в море на ГБТС. Для расчетов оптимальной плотности спата ученые предлагают использовать индивидуальные инструкции.

Что мешало устрице

Самое масштабное в Приморье скопление тихоокеанской устрицы, которое обеспечивает хороший личиночный пул, расположено в северной части Амурского залива. В прошлом году личинки в планктоне в этом районе появились в конце июня – начале июля. Массовое развитие личинок наблюдалось со второй декады июля по первую декаду августа.

Однако плотность личинок на стадии оседания была ничтожна мала. Численность спата была в десятки раз ниже нормативных показателей.

Анализ показал, что в 2018 г. сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация из-за выпадения большого количества осадков в период размножения устрицы. В результате усиления ветрового волнения и речного стока нарушалась круговая циркуляция вод в этой части залива, личинки были вынесены в открытую его часть.

Кроме того, существенно понижалась соленость – верхний метровый слой воды в северной части залива был сильно распреснен, соленость изменялась в диапазоне от 0,1‰ (у мыса Песчаного) до 13‰ (у острова Скребцова) в месте постановки коллекторов. В то время как критической для развития личинок и, вероятно, для раннего спата является соленость 16-18 ‰, отмечают в ТИНРО.

Усиление речного и берегового стока, а также ветрового волнения в период циклонов существенно повысило мутность воды. У острова Скребцова в конце августа (после 9 дней осадков) мутность достигала 9 мг/мл против обычных 1,5-2мг/л, у полуострова Песчаного – 346 мг/л. Жаберный аппарат личинок и раннего спата, по мнению ученых, плохо справляется с таким большим количеством взвеси, что негативно влияет на его жизнестойкость.

Финальным «аккордом», мешающим сбору спата устрицы в исследованных районах, стало обильное оседание организмов-обрастателей (балянусов) на коллекторы. У острова Русский пластины коллекторов были густо покрыты тихоокеанской мидией.

«Мидия, как организм-обрастатель, занимает все искусственные субстраты, в том числе доминирует и в гребешковых коллекторах, – рассказывает Светлана Ляшенко. – По этой причине не рекомендуют разводить мидию в бухтах, где выращивают другие виды моллюсков. Эта проблема требует отдельного научного решения».

Нужно больше исследований

Проведенный анализ позволил сделать вывод: несмотря на хороший природный потенциал краевых акваторий, отсутствие инвестирования в научно-техническое развитие делает марикультуру незащищенной перед ситуациями, когда совпадение нескольких неблагоприятных природных факторов достаточно для выпадения целого года из производственного цикла. Если это не самая большая проблема для предприятий, занимающихся культивированием мидии и устрицы попутно, то для монокультурных мариферм это серьезный удар по экономике, подчеркивают ученые.

Они уверены: исследования, проведенные совместно с марикультурщиками, сделают возможным решение обозначенных проблем. Такие работы целесообразно включить в федеральные и региональные программы развития рыбного хозяйства, также предусматривать самим предприятиям при планировании своей деятельности, обращают внимание специалисты.

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