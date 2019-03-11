11 марта 2019 года

Как определить «рыбную» ценность водоема

Правительство установило, по каким критериям относить водный объект к имеющим рыбохозяйственное значение и определять его категорию. Предусмотрено, в каких случаях решение может меняться.

Положение об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения утверждено постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 206, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 января вступили в силу изменения закона о рыболовстве, согласно которым функции по определению такого порядка закреплены за кабмином.

Предусматривается, что к рыбохозяйственной категории могут быть отнесены не только водные объекты целиком, но и их части – проливы, заливы, в том числе бухты и лиманы.

В каких случаях водный объект (его часть) относят к имеющему рыбохозяйственное значение? Здесь необходимо соответствиеодному из критериев:

– речь идет о месте обитания, размножения, зимовки, нагула, путей миграций водных биоресурсов (при наличии одного из показателей);

– водный объект или его часть используется для добычи водных биоресурсов;

– водный объект или его часть используются для сохранения или искусственного воспроизводства ВБР.

Как определяется категория водного объекта рыбохозяйственного значения? Всего категорий три – высшая, первая и вторая.

Высшая категория присваивается тем объектам, где обитают, размножаются, зимуют, нагуливаются или мигрируют особо ценные и ценные виды водных биоресурсов (при наличии одного из показателей) и (или), где ведется добыча таких видов ВБР. К этой же категории относятся водные объекты, которые могут быть использованы для сохранения и искусственного воспроизводства ценных и особо ценных видов.

Первая категория – то же самое, но в отношении видов водных биоресурсов, которые не относятся к ценным и особо ценным. В случае с добычей речь идет о работе в рамках всех видов рыболовства.

Вторую категорию получают те объекты, где обитают, размножаются, зимуют, нагуливаются или мигрируют виды водных биоресурсов, не относящиеся к ценным и особо ценным видам, (при наличии одного из показателей) и (или), где ведется добыча таких видов ВБР в рамках всех видов рыболовства, за исключением промышленного и прибрежного. К этой же категории относятся водные объекты, которые могут быть использованы для сохранения и искусственного воспроизводства указанных видов ВБР.

Кто принимает решение об отнесении и об определении категории? В случае с внутренними морскими водами РФ и территориальным морем страны – Росрыболовство. В случае с внутренними водными объектами или их частями – территориальные органы Росрыболовства.

Кто может инициировать отнесение водного объекта (его части) к имеющему рыбохозяйственное значение и определение категории? Это могут сделать по своей инициативе Росрыболовство или его теруправление. Также они могут действовать на основании письменного заявления юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего рыболовство и (или) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства или другую деятельность, негативно влияющую на водные биоресурсы и среду их обитания; региональных органов госвласти и органов местного самоуправления.

На основании чего принимается решение? На базе обосновывающих материалов. Они формируются на основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов; данных о видах водных биоресурсов – объектах рыболовства, о местах обитания, размножения, зимовки, нагула, путях миграции ВБР с информацией об источниках таких данных и дате их получения; данных ресурсных исследований, проводимых отраслевыми НИИ и рыбводами.

Содержание и состав таких обоснований, а также методику их подготовки и оценки устанавливает Росрыболовство.

Как быстро уполномоченный орган должен рассмотреть заявление и подготовить решение? Заявка должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней. Этот срок может быть один раз продлен, если требуется дополнительный сбор данных (такое продление возможно не больше чем на 30 рабочих дней).

При каком условии решение может быть пересмотрено? Это изменение видового состава водных биоресурсов, обитающих в водном объекте или появление либо утрата мест размножения, зимовки, нагула, путей миграции ВБР – достаточно соблюдения хотя бы одного из этих условий.

На каком основании пересмотр решения может быть приостановлен? Если есть информация о незавершенных мероприятиях по устранению последствий негативного влияния на состояние водных биоресурсов и среды их обитания.

Fishnews