11 марта 2019 года

Южная Корея меняет министра рыболовства

В правительстве Республики Корея назначат нового министра морских дел и рыболовства. Кандидатом на этот пост глава государства выдвинул профессора Всемирного морского университета Мун Сон Хёка.

Всего президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил кандидатуры на должности семи министров, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению СМИ, на смену такого количества чиновников глава государства пошел из-за сокращения популярности среди избирателей. К падению рейтингов привели экономические трудности в стране и безрезультативные переговоры между КНДР и США в конце февраля.

Как пишет издание Jose Ilbo, на пост министра морских дел и рыболовства выдвинут член консультативного комитета при министерстве 62-летний Мун Сон Хёк. Он закончил Корейский морской университет по специальности «Судовождение» и впоследствии стал профессором. Кроме того, кандидат имеет докторскую степень в области портовой экономики в Кардиффском университете (Великобритания).

Мун Сон Хёк получил признание в академических кругах, так как стал первым представителем Южной Кореи во Всемирном морском университете.

Fishnews