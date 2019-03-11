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Россия и Абхазия обсудят вопросы хамсовой путины

Россия и Абхазия обсудят вопросы хамсовой путины

Представители России и Абхазии проведут очередную сессию межправительственной комиссии по рыбному хозяйству с 20 по 30 мая. Планируется рассмотреть поправки в соглашение о сотрудничестве, льготную оплату квот хамсы для РФ, исследования запасов этой рыбы.

Договоренности достигнуты на встрече руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, сопредседателя комиссии Игоря Рулева и министра сельского хозяйства Республики Абхазия Амирана Какалия в Сухуме. В переговорах также приняли участие представители Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), Института экологии Академии наук Абхазии (ИЭ АНА) и рыбопромышленных предприятий двух государств.

VI сессия российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству пройдет на территории Российской Федерации. Стороны обсудят внесение изменений в действующее межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 16 октября 2010 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Также абхазская сторона огласит решение о льготной оплате квот хамсы, выделяемых российским пользователям в водах республики (лимит РФ составляет 15% от общего допустимого улова).

Участники переговоров отметили необходимость тесного взаимодействия институтов обеих стран в межсессионный период для оценки численности, распределения и миграций хамсы в абхазских водах во время образования зимовальных скоплений. В том числе запланированы дополнительные исследования причин депрессивного состояния запаса.

Кроме того, намечены консультации сторон по вопросам экономического сотрудничества при вылове хамсы в водах Абхазии, переработки и реализации рыбной продукции.

На совещании также достигнута важная для российских рыбаков договоренность: абхазская сторона согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы. Уловы разрешили вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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