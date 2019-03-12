12 марта 2019 года

Марикультуре Крыма помогут научные центры

Азово-Черноморский филиал ВНИРО планирует проводить больше исследований в области аквакультуры. До 2026 г. предполагается построить на Крымском полуострове два центра по воспроизводству ценных рыб и двустворчатых моллюсков.

Ожидается, что строительство новых центров будет осуществляться в два этапа. На первой стадии, в период 2019-2020 гг., на базе единственной действующей научно-исследовательской базы «Заветное» будет создан воспроизводственный комплекс для кефалевых и камбаловых видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Второй этап, 2021–2026 гг., направлен на увеличение производственной мощности за счет строительства и ввода в действие участка № 2 «Яковенково». Здесь будет создан воспроизводственный комплекс для камбалы-калкан и устриц (черноморской и тихоокеанской). В дальнейшем специалисты центра будут вести разработку технологий воспроизводства новых перспективных объектов марикультуры.

Рекомендуемая проектная мощность на НИБ «Заветное» – в общей сложности 3 млн экземпляров молоди камбалы-калкан, пиленгаса, лобана и сингиля в год. В «Яковенково» планируемая мощность комплекса составляет 3 млн экземпляров молоди камбалы-калкан и 10 млн молоди устриц в год.

Учитывая, что протяженность российской береговой линии Азовского и Черного морей составляет около 1200 км, новые научные центры станут основой развития марикультуры в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, отметили в филиале.

Fishnews