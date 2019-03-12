12 марта 2019 года

Рыбакам Ладоги предлагают квоты судака и сига

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 12 долей квот на вылов судака и сига в Ладожском озере. С победителями заключат договоры до конца 2033 г.

На торги выставлены 7 долей квот добычи судака (от 0,181% до 11,635%) и 5 – сига (от 0,005% до 9,046%), сообщает корреспондент Fishnews. Промысел предусмотрен в той части озера, которая административно относится к Ленинградской области. Доли квоты должны будут осваиваться в режиме промышленного рыболовства.

Заявки принимаются до 8 апреля, торги предполагается провести 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Fishnews