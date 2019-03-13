13 марта 2019 года

Дела экс-руководителей ТИНРО передадут в суд

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о конкурсе по отлову косаток. Фигурантами стали экс-директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров, бывший первый заместитель главы института Юрий Блинов и их подчиненный.

Обвинительные заключения в отношении ученых утвердил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в ДФО. Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего директора института, бывшего первого заместителя директора и их подчиненного, одновременно являющегося учредителем коммерческой организации. В зависимости от роли фигуранты дел обвиняются в превышении должностных полномочий и пособничестве в превышении.

По версии следствия, в 2015 г. директор ТИНРО-Центра и его первый заместитель без проведения конкурсных процедур передали выделенные институту разрешения на отлов косаток одной из приморских фирм, которой управлял подчиненный руководителей института. Сообщается, что впоследствии обвиняемые имитировали проведение конкурсов, перечислив компании 13,5 млн рублей за работы, стоимость которых предприниматель определил самостоятельно.

Фамилии в пресс-релизе управления Генпрокуратуры не названы, однако в этот период директором ТИНРО был Лев Бочаров, а его первым заместителем – Юрий Блинов.

Представители прокуратуры направили в суд иск о взыскании ущерба. В ходе расследования обвиняемые возместили 13,1 млн рублей. Уголовные дела направят во Фрунзенский райсуд Владивостока для рассмотрения по существу.

Fishnews