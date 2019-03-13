13 марта 2019 года

Минсельхоз готовит приказ по переоформлению участков для промысла

Процедуру публичного обсуждения проходит проект приказа Минсельхоза, который позволит переоформить рыбопромысловые участки на рыболовные. Закон предусматривает возможность заключения таких договоров без торгов.

Проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении Порядка заключения договоров пользования рыболовным участком в соответствии со статьями 61, 63, 64 и 65 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» размещен на сайте regulation.gov.ru 1 марта. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), сообщает корреспондент Fishnews.

Утвердить порядок потребовалось в связи с переходом от рыбопромысловых участков (РПУ) к рыболовным. Они предусмотрены для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

В конце прошлого года были урегулированы вопросы переоформления договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры по рыболовным участкам. Такие механизмы предусмотрел федеральный закон от 26 ноября 2018 г. № 421. Переоформить договор можно будет до 1 января 2020 г. Для этого, согласно закону, потребуется подать заявление – детали как раз и должен раскрыть приказ Минсельхоза.

Актуальная версия проекта приказа – в прикрепленном файле.

Fishnews

