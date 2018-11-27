27 ноября 2018 года

В отраслевые законы внесли важные изменения

Президент Владимир Путин подписал важные для отрасли законодательные изменения. Поправки призваны решить проблему продления договоров на доли квот для рыбаков и вопрос с участками для лососевых рыбоводных заводов.

Изменения в отраслевое законодательство внесены федеральным законом от 26 ноября 2018 г. № 421 . Как сообщает корреспондент Fishnews, новый документ предусматривает три блока.

Продление договоров на доли квот

Первое – это продление договоров о закреплении долей квот. В этом году проводилась процедура по распределению лимитов на следующий период , однако новые договоры начнут действовать только с 2019 г. Между тем у ряда предприятий срок действия договоров, заключенных в 2008 г., истекает в ноябре – начале декабря. Таким образом, появлялся временной «зазор» между началом действия новых договоров и окончанием старых.

Новый закон предусматривает, что договоры, срок действия которых истекает ранее 31 декабря 2018 г., считаются продленными до конца года на прежних условиях. Это касается договоров о закреплении долей квот для прибрежного рыболовства, промышленного рыболовства (за исключением работы в пресноводных водных объектах), о закреплении долей квот в районах действия международных договоров. Этот блок изменений вступает в силу с 27 ноября.

Участки для лососевых рыбоводных заводов

Значимые изменения предусмотрены для лососеводства. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (к таковым относятся и тихоокеанские лососи), смогут без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры. То есть в этом случае не потребуется бороться за РВУ ни в конкурсах, ни на аукционах. При этом, как и в иных случаях, участок предоставляется за плату.

Речь идет о юрлицах и ИП, которые занимались искусственным воспроизводством «с использованием принадлежащих им зданий, сооружений и другого имущества для выращивания, содержания, выпуска и осуществления иной деятельности в отношении анадромных видов рыб».

Рыбоводные участки будут выделяться на тех водных объектах или их частях, которые были задействованы в соответствии с договорами на искусственное воспроизводство.

Порядок заключения договора на РВУ должно установить ведомство, уполномоченное правительством.

Таким образом, лососевые рыбоводные заводы смогут перейти с режима искусственного воспроизводства водных биоресурсов в режим товарной аквакультуры (пастбищное рыбоводство – один из ее видов).

Переоформление участков для промысла

С января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Новый закон направлен на решение вопросов переоформления договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры по рыболовным участкам. Поправки распространяются на:

– Предприятия, за которыми до 2019 г. был закреплен РПУ для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных рыб во внутренних морских водах или в территориальном море РФ. С ними без торгов заключается договор пользования рыболовным участком для промрыболовства.

– Предприятия, которые занимаются промышленным рыболовством на пресноводных водоемах. Они также вправе без торгов заключить договор пользования рыболовным участком.

– Лица из числа КМНС и их общины, осуществляющие традиционное рыболовство, могут без торгов переоформить договор о предоставлении РПУ на договор пользования рыболовным участком.

Переоформить договор можно будет до 1 января 2020 г. Для этого потребуется подать заявление. Порядок заключения договора пользования должно установить федеральное ведомство в области рыболовства. При этом закреплено право пользователей работать до переоформления договоров.

Fishnews