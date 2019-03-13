13 марта 2019 года

Америка выбирает между косатками и лососями

В США обсуждают меры защиты популяции «южных косаток» (southern resident killer whales), находящейся под угрозой исчезновения. Для расширения кормовой базы китов-убийц рассматривается вопрос ограничения промысла лососей.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обеспокоены сокращением численности «южных косаток», обитающих в северо-восточной части Тихого океана вблизи американского побережья. За последние десять лет эта популяция сократилась с 87 до 74 особей. По мнению ученых, одной из причин может быть сокращение кормовой базы в результате промысла лососей. Другие возможные факторы – шум от судовых двигателей и загрязнение, пишет Seattle Times.

В 2009 г. специалисты управления пришли к выводу, что рыболовство вблизи районов обитания «южных косаток» не угрожает их выживанию и восстановлению численности. Однако, по словам регионального администратора по западному побережью NOAA Барри Тома, с тех пор у ученых появилось много новой информации по этой теме. В результате управление может пересмотреть старые выводы, о чем Барри Том уведомил Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве мер по защите китов могут быть введены запреты и другие ограничения промысла рыбы в тех местах и в те периоды, где промысловики и косатки чаще всего пересекаются. При этом в NOAA не намерены выступать с такой инициативой в 2019 г., рассчитывая выработать долгосрочную стратегию. Однако специалисты заявляют, что эта работа должна начаться как можно скорее.

Fishnews