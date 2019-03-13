13 марта 2019 года

Нелегальным морепродуктам закрыли доступ на прилавки в Приморье

В Приморском крае пограничники пресекли несколько случаев переработки и транспортировки незаконно добытого краба. Общий вес изъятых морепродуктов составил почти 4 тонны.

Один из нелегальных цехов находился на территории производственной базы в селе Ясное Артемовского городского округа. Там сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли порядка 3,3 тонны незаконно добытых морепродуктов. Правоохранители нагрянули как раз в тот момент, когда на микроавтобусе в цех привезли более тонны свежего краба разных видов.

В многочисленных помещениях имелось все необходимое для варки и переработки даров моря: чаны с аэрацией, многочисленная пластиковая и картонная тара, морозильные установки, разделочные столы. Там же находились более 100 картонных коробок с варено-морожеными клешнями краба, а также упаковки с крабовым мясом общим весом порядка 2,2 тонны, сообщили Fishnews в пресс-группе погрануправления.

По данным правоохранителей, организаторы подпольного цеха пытались легализовать незаконно добытые и переработанные морепродукты, используя бирки официальных производителей крабовой продукции.

По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб составляет около 40 млн рублей.

Еще около 650 кг краба обнаружили в двух автомашинах в других районах Приморского края. Так на трассе Дунай – Находка пограничники остановили микроавтобус, в котором двое местных жителей перевозили около 190 кг незаконно добытого краба разных видов.

Другой автомобиль задержали на берегу бухты Троицы в Хасанском районе. В салоне автомобиля нашли 17 мешков с конечностями камчатского краба общим весом 450 кг.

Ущерб государству в этих двух случаях оценили в общей сложности в 14 млн рублей. В отношении всех участников противоправной деятельности возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море). После окончания разбирательств будут приняты процессуальные решения.

Fishnews