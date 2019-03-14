14 марта 2019 года

Промысел за пределами российской экономзоны стал успешнее

К 13 марта российские рыбаки добыли 117 тыс. тонн водных биоресурсов в конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана. Это почти на 50% выше уровня прошлого года.

Динамику промысла обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Видеоконференцию с регионами провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, общий вылов российских пользователей к 13 марта составил 976,5 тыс. тонн – на 4,4% меньше показателя на отчетную дату 2018 г. В ФАР отметили растущие темпы вылова в Дальневосточном бассейне: добыто уже 734 тыс. тонн. Минтая освоено 593 тыс. тонн, что на 0,7 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Добыча трески выросла на 8,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и достигла 31,2 тыс. тонн. Сельди поймали 54 тыс. тонн (-8,2 тыс. тонн по сравнению с показателем за тот же промежуток 2018 г.).

В Северном бассейне объем вылова составил 89,7 тыс. тонн, что на 43% ниже уровня прошлого года. На промысле трески освоено 68,5 тыс. тонн – на 8,8 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Добыча пикши принесла 12,5 тыс. тонн (-10,3 тыс. тонн).

В Западном бассейне российские рыбаки поймали 17,3 тыс. тонн водных биоресурсов – на 33,9% меньше, чем год назад. На промысле шпрота освоено 11,4 тыс. тонн – на 6,8 тыс. тонн ниже уровня 2018 г. Вылов балтийской сельди составил 5,5 тыс. тонн (-1,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 16,8 тыс. тонн, что на 20,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне промысел начался только недавно и принес 0,7 тыс. тонн (+1%).

За пределами исключительной экономической зоны России работают 114 судов. По сравнению с уровнем прошлого года рыбаки значительно нарастили вылов в зонах Норвегии и Марокко, в районах регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) и Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК). И такая динамика вылова должна сохраниться, считают в федеральном агентстве.

Fishnews