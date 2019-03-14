14 марта 2019 года

Коллегию Росрыболовства перенесли на конец апреля

Расширенное заседании коллегии Росрыболовства, посвященное итогам работы ведомства в 2018 г., пройдет в Астрахани 23-24 апреля. В мероприятии примет участие глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Изменились даты итогового расширенного заседания коллегии Федерального агентства по рыболовству. Мероприятие пройдет в Астрахани 23-24 апреля в главном корпусе Астраханского государственного технического университета. Откроет заседание коллегии министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

К участию в коллегии традиционно приглашаются представители контрольного управления президента, аппарата правительства, Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза и других федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, отраслевых союзов и ассоциаций, общественных организаций.

Кроме того, мероприятие в стенах АГТУ соберет сотрудников центрального аппарата Росрыболовства, руководителей территориальных управлений, научно-исследовательских институтов и других подведомственных учреждений.

Формат работы коллегии предполагает проведение пленарного заседания и круглые столы по отдельным темам.

Предыдущее заседание коллегии Росрыболовства прошло в конце марта 2018 г. В числе обсуждаемых тем были заявочная кампания, инвестквоты, «красная» путина, изменения в Налоговый кодекс, перспективы добычи «неодуемых» объектов, вопросы научных исследований, рыбоохраны.

Fishnews