15 марта 2019 года

Аквакультура стремится к лососю

Росрыболовство ожидает более чем двукратный рост производства форели и атлантического лосося в аквакультурных хозяйствах к 2030 г. - до 185 тыс. тонн. Сейчас лососевые - второй по популярности объект выращивания, они уступают только карповым.

В структуре производства товарной аквакультуры в России основную долю занимают карповые рыбы – 61% (145 тыс. тонн). Лососевые уверенно занимают второе место - 28%, правда, по объемам пока уступают вдвое - 66,6 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, одна из задач, которые стоят перед отраслью, - не просто нарастить количественные показатели, но и добиться изменения видового состава выращиваемых объектов и более активно использовать индустриальные методы. В частности, к 2030 г. планируется увеличить долю лососевых как одной из наиболее ценных групп рыб до 37% или 185 тыс. тонн в натуральном выражении.

По информации регулятора, сейчас львиная доля отечественной индустриальной аквакультуры приходится на северо-запад – 88% продукции из лососевых и 65% прочей товарной рыбы. Девять десятых всей российской форели выращивается в Карелии.

В целом по итогам 2018 г. производство товарной рыбы и морепродуктов в России достигло 239 тыс. тонн, это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Fishnews