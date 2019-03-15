15 марта 2019 года

Финскому заливу прочат рыбоводное будущее

Северо-Западное теруправление Росрыболовства впервые разыграло на аукционе два рыбоводных участка в Финском заливе. В СЗТУ считают эту акваторию перспективной для дальнейшего развития аквакультуры.

Всего на аукционе было разыграно пять РВУ: на озерах Радужное, Копанское, Глубокое, а также в бухтах Колхозная и Ключевская Финского залива. Общая площадь участков – 85,7 га.

«Северо-Западным теруправлением Росрыболовства впервые выставлены на торги рыбоводные участки, сформированные в Финском заливе», – сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ. Планируется, что это приведет к увеличению объемов производства товарной рыбы, а также создаст дополнительные рабочие места для региона.

Участие в торгах приняли в общей сложности 10 юрлиц и ИП. По итогам аукциона в федеральный бюджет поступит 2,7 млн рублей. Сейчас Ленинградская область занимает третье место по производству товарной рыбы в Северо-Западном федеральном округе, а также стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по выращиванию радужной форели в садках. В 2018 г. областные аквафермеры поставили на рынки 9323 тонны рыбы и рыбопосадочного материала.

Fishnews