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Скоротечность лососевой путины и массовый ход тихоокеанских лососей требует оперативного управления

Решение суда может повлиять на организацию лососевой путины

Верховный суд посчитал, что необходимо указывать в разрешениях на промысел запретные сроки. В СВТУ полагают, такое требование может создать избыточные административные барьеры в лососевую путину.

Мнение Генпрокуратуры

СВТУ выдавало разрешения на промысел минтая в 2018 г. на весь календарный год, без запретных для добычи сроков. Однако управление Генпрокуратуры РФ в ДФО посчитало это нарушением. В ведомстве сочли необходимым указывать в разрешениях сроки запрета промысла, установленные правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна. Поскольку прокурорские протесты были отклонены, надзорный орган обратился в суд, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры.

Позиция Верховного суда

Камчатские суды первой и апелляционной инстанций отказали Генпрокуратуре. Верховный суд РФ в качестве кассационной инстанции отменил решения камчатских судов и признал незаконность выдачи таких промысловых разрешений.

В определении Верховного суда указано, что «действующее правовое регулирование разграничивает понятия «срок действия разрешения на добычу водных биоресурсов» и «сроки добычи водных биоресурсов». При этом по смыслу приведенных норм права периоды, в которые запрещается добыча водных биоресурсов, не могут включаться в предусмотренные ... разрешения и сроки рыболовства».

Точка зрения СВТУ

В пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства корреспонденту Fishnews сообщили, что в связи со вступлением в законную силу определения Верховного суда изменения в промысловые разрешения внесены. Однако в ведомстве не согласны с определением ВС и готовят надзорную жалобу. В СВТУ считают, что позиция суда может повлечь проблемы для организации промысла.

Исходя из логики ВС РФ, территориальным управлениям Росрыболовства могут вменить в обязанность помимо сроков запрета промысла указывать в разрешениях и все остальные запреты и ограничения в этой сфере, что существенно повлияет на длительность процедуры оформления документов, подчеркнули в СВТУ. Однако указание всех ограничений излишне, поскольку не накладывает дополнительных обязанностей на пользователей, а неуказание не освобождает нарушителей от ответственности, считают в теруправлении.

В СВТУ отметили, что определение Верховного суда уже в предстоящую лососевую путину «создаст условия для появления избыточных административных барьеров». В частности, в разрешениях придется указывать проходные дни, когда промысел приостанавливается, чтобы рыба могла пройти к нерестилищам.

«Скоротечность лососевой путины и массовый ход тихоокеанских лососей требует оперативного управления, - обратили внимание в теруправлении. - Поэтому в ходе путины установленный режим проходных дней может быть изменен в зависимости от фактической промысловой обстановки. Так, исходя из практики прошлых лет в период «рунного хода» рыбы, решение об отмене ранее установленных проходных дней принимается оперативно как накануне, так и в день ранее установленного запрета. Количество решений по изменению режима проходных дней достигает 10-15».

Для продолжения промысла потребуется срочное внесение изменений в разрешения, сроки рассмотрения составляют от двух до пяти рабочих дней, а оформление самих разрешений с указанием начала и окончания промысла по каждой подзоне, по группе РПУ, по каждому водному объекту займет минимум 15 дней. В этом случае управление уже не будет в состоянии выполнять указание руководства Росрыболовства по оперативному оформлению и внесению изменений в разрешения в течение суток или двух.

В результате рыбопромышленники будут вынуждены простаивать и нести убытки, которые повлекут за собой недополучение сборов, констатировали в СВТУ.

«В режиме оперативного регулирования промысла тихоокеанских лососей обеспечить своевременное внесение изменений в разрешения технически невозможно, - подчеркнули в теруправлении. - Учитывая скоротечность путины, в условиях, когда 3–5 промысловых дней решают исход путины, создание подобных административных барьеров для рыбопромышленной отрасли края недопустимо».

Наконец, в СВТУ отметили еще одно возможное негативное следствие позиции Верховного суда: внесение изменений в разрешения повлечет за собой значительный рост расходов на средства связи. Увеличение финансовой нагрузки на теруправление «приведет к снижению качества оказываемых госуслуг и потребует увеличения штатной численности сотрудников или привлечения сотрудников из других подразделений, что в свою очередь может привести к разрушению системы управления рыбной отраслью в регионе».

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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