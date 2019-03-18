18 марта 2019 года

Норвежцы возьмутся за планктон

Норвегия собирается развивать коммерческую добычу планктона в этом году. Пока Директорат рыболовства установил лимит для вылова рачков рода Calanus – 254 тыс. тонн.

Ученые королевства считают, что собрали достаточно информации о запасах Calanus в своих водах. Директорат намерен выдать 10 лицензий на добычу до 2029 г., но индивидуальные квоты для отдельных судов пока не установлены, пишет издание Undercurrent News.

По словам министра рыболовства Норвегии Харальда Тома Несвика, осторожный подход к определению квоты обусловлен тем, что Calanus является одним из ключевых видов в экосистеме, особенно в большинстве прибрежных районов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, зоопланктон очень редко используется в Норвегии, однако имеет большой коммерческий потенциал из-за значительной биомассы и большого содержания жиров и белков. В директорате считают, что из Calanus можно производить диетические и пищевые добавки, корма для мальков, а также применять этих рачков в фармакологии и косметологии.

Fishnews

