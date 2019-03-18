18 марта 2019 года

Рыбака потребовалось спасать на вертолете

В Хабаровском крае рыбака разбил инсульт в устье реки Коми. Спасатели и медики экстренно эвакуировали мужчину на вертолете для оказания квалифицированной помощи.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю 16 марта. В поселке Коппи в устье одноименной реки 47-летнему мужчине срочно требовалась медицинская помощь.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, накануне группа рыбаков на двух снегоходах отправилась на рыбалку. По пути у одного из них, жителя Советской Гавани, предположительно, возник инсульт. По словам мужчины, он почувствовал себя плохо, когда поднял тяжесть, онемела правая сторона тела, появилась боль. Друзья позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу и попросили доставить пострадавшего в больницу.

Для экстренной эвакуации в район происшествия отправился вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту вместе со спасателями находилась бригада территориального центра медицины катастроф.

Прибыв на место, врачи осмотрели больного и подтвердили предварительный диагноз.

Вертолет вернулся в Хабаровск. Мужчину госпитализировали для оказания квалифицированной помощи. Во время полета за его состоянием внимательно следили медики, ухудшения не было.

Fishnews