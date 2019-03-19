19 марта 2019 года

Современные технологии помогли карпу расти быстрее

Специалисты Исследовательского центра аквакультуры Новосибирского ГАУ апробировали технологию однолетнего выращивания товарного карпа. С ее помощью планируется значительно снизить себестоимость продукции.

Суть метода заключается в раннем получении молоди карпа (на 2 месяца быстрее традиционных сроков) в установках замкнутого водообмена. Затем в прудовых или озерных рыбоводных хозяйствах мальков доращивают до массы 800 г.

При существующей технологии выращивания карпа для получения особей товарной кондиции требуется два года. Это подразумевает обязательные внутрихозяйственные перевозки и затраты на зимнее содержание молоди, а также потери от гибели рыбы. Технология, которую предлагают ученые Новосибирского государственного аграрного университета, лишена этих недостатков, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза. Предполагается, что в итоге себестоимость продукции можно будет снизить в два раза и более.

Исследовательский центр аквакультуры Новосибирского ГАУ создан в 2018 г. на условиях государственно-частного партнерства. Центр оснащен передовыми бассейновыми комплексами, работающими по принципу замкнутого водообмена. Помимо научных исследований в основные задачи центра входит содействие обучению по направлениям «биология», «зоотехния», а также программам повышения квалификации и переподготовки в области индустриальной аквакультуры.

В центре разрабатывают и обучают технологиям воспроизводства и подращивания карповых и осетровых рыб, австралийского красноклешневого рака, других объектов аквакультуры. Кроме того здесь занимаются модернизацией установок замкнутого водообмена и разработкой автоматизированных систем управления рыбоводными процессами. Еще одно направление деятельности - совершенствование существующих и разработка новых методов диагностики, а также лечения заболеваний гидробионтов.

Fishnews