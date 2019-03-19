19 марта 2019 года

Нижнеобское ТУ Росрыболовства получило руководителя

Руководителем Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству назначен Иван Матаев. С июня 2018 г. он временно исполнял обязанности главы ТУ.

Приказ Минсельхоза о назначении подписан 15 марта 2019 г.

Иван Матаев родился в Новосибирске в 1985 г. После окончания Института государства и права Тюменского государственного университета в 2007 г. работал следователем.

Трудовой путь в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства Иван Матаев начал в 2008 г. в отделе организации госконтроля, надзора и охраны в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

В 2013 г. Иван Матаев был назначен на должность заместителя руководителя теруправления, а в июне прошлого года он стал временно исполняющим обязанности руководителя Нижнеобского ТУ.

Fishnews