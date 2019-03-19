19 марта 2019 года

Правила для рыболовов-любителей Юга нанесли на карту

Интерактивную карту для рыбаков и рыбоводов Азово-Черноморского бассейна дополнили новой информацией. Теперь на карте графически отображены правила любительского лова.

Интерактивная карта, действующая с октября прошлого года, размещена на официальном сайте Азово-Черноморского филиала ВНИРО. На карте отмечены реки, озера и водохранилища, обозначены характеристики и описание ихтиофауны водоемов.

Графическая интерпретация правил для любительского рыболовства показывает запретные для рыбалки районы в Азовском море, Керченском проливе и Таганрогском заливе — на расстоянии более 1,5 км от берега, а также в водных объектах рыбохозяйственного значения Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.

Также на карту схематически нанесены запретные для рыбалки сроки, водоемы и виды ВБР, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Так, например, с 15 марта по 30 апреля нельзя ловить тарань и плотву в Азовском море, Таганрогском заливе, на реках Дон (ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками, за исключением реки Маныч), Кубань (ниже гидроузла Краснодарского водохранилища с притоками), Протока. Кроме того, запрет в эти сроки распространяется на лиманы Краснодарского края: Ейский, Бейсугский, Ахтарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский с бассейнами впадающих в них рек. Границы всех этих водных объектов схематически отражаются на интерактивной карте при «клике» на соответствующий пункт в меню.

Филиал ВНИРО продолжает работу над онлайн-картой - в нее в графическом виде вносят новые положения правил рыболовства.

Fishnews