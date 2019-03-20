20 марта 2019 года

Сточные воды сгубили рыбу в томских озерах

В Томске возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в двух городских озерах. Ущерб, причиненный водным биоресурсам в октябре прошлого года, оценивают в 5,5 млн рублей.

Проверку провели сотрудники Томской межрайонной природоохранной прокуратуры, сотрудники Верхнеобского теруправления Росрыболовства и специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Выяснилось, что 17 октября на главной насосной станции «Томскводоканала» случилась авария, из-за которой произошел сброс канализационных сточных вод в озера Керепеть и Цимлянское.

Обследование и контрольный лов показали тотальную гибель рыбы (щуки, карася, плотвы, верховки), концентрация вредных веществ в воде превысила допустимые нормативы, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки все материалы переданы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По факту замора возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ (эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других ВБР).

Fishnews