20 марта 2019 года

От рыбоохраны потребовали доказательств

Если работник рыбопромыслового предприятия попался на браконьерстве, это еще не основание для наказания компании. Нужно сначала доказать, что нарушитель действовал в ее интересах, решили в судах.

Первичный и апелляционный арбитражные суды вынесли решения по иску рыбопромышленной компании о признании незаконным и отмене постановления Средневолжского теруправления Росрыболовства о нарушении правил промысла. На основании этого документа организация была оштрафована на 100 тыс. рублей.

В ноябре 2017 г. работник компании на ее участке попался при вылове сетями 215 рыб сиговых пород в период запрета промысла. Сотрудники теруправления сочли, что компания не обеспечила соблюдение порядка добычи ВБР, в частности, не установила надлежащий контроль за деятельностью своих работников. В результате чего организация и поверглась штрафу.

Согласно решению первой инстанции, хотя попавшийся рыбак действительно являлся сотрудником компании, это еще не доказывало, что он вел незаконный промысел в ее интересах. Поскольку других доказательств в отношении компании в оспариваемом постановлении не было, суд счел документ незаконным и отменил его. Апелляционный суд согласился с первичным и оставил решение в силе.

Fishnews