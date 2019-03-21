21 марта 2019 года

Ученые отправились в арктические моря

Стартовала комплексная научная экспедиция «Трансарктика - 2019» - из порта Мурманска вышло НЭС «Академик Трёшников», к рейсам готовятся еще три судна. Специалисты, в частности, исследуют потенциал Северного морского пути и проверят экологическую обстановку.

Старт экспедиции дал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФЮ Юрий Трутнев. Он отметил, что исследования окажут большую помощь в новом этапе освоения Северного морского пути.

«Если мы построим ледоколы, обеспечим безопасную надежную навигацию в течение всего периода, то этим будет пользоваться не только компания «НОВАТЭК», а все грузоотправители, которые заинтересованы в коротком экономически эффективном транзите», - подчеркнул вице-премьер - полпред.

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко тоже рассказал, что исследования будут касаться в первую очередь изучения потенциала Северного морского пути. Экспедиция проведет исследования по всему СМП – от Мурманска до Владивостока.

«Экспедиция в составе 54 человек из 15 научных институтов, включая немецкие, присутствует на борту. Рейс предстоит довольно трудный. Район тяжелый. Но мы готовы к выполнению намеченной программы», - доложил начальник экспедиции Иван Фролов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, мероприятия разделены на четыре этапа. Первый пройдет с 20 марта по конец мая. На базе «Академика Трёшникова» Арктический и антарктический НИИ Росгидромета организует сезонную дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс – 2019». Судно будет введено в лед севернее Земли Франца-Иосифа, откуда начнет дрейф.

В рамках второго этапа запланирована программа комплексного мониторинга состояния и загрязнения акваторий Баренцева и Карского морей на вековых разрезах. Этой работой займутся специалисты на НЭС «Михаил Сомов» Росгидромета. По маршруту движения судна будут проводиться гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира.

Третий этап экспедиции пройдет на борту НИС Росгидромета «Профессор Мультановский»: ученые проведут работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России – от Чукотского до Баренцева. Выход судна из порта Владивосток намечен на июль, предполагаемая продолжительность рейса составит 90 суток.

Четвертым этапом «Трансарктики - 2019» станет проект «Арктический плавучий университет» на НИС «Профессор Молчанов». Во время рейса студенты российских и зарубежных университетов получат практические навыки работы в высокоширотной Арктике. Выход судна запланирован на середину июля, продолжительность рейса составит 20 суток.

Завершится экспедиция в конце сентября в порту Владивостока с прибытием «Профессора Мультановского».

Fishnews