Рыбакам помогают разобраться в правилах
Для разъяснения правил спортивного и любительского рыболовства Азово-Черноморского бассейна действует горячая линия. Телефонные консультации проводят специалисты филиала ВНИРО (АзНИИРХ).
На звонки по номеру 8 (918) 519-03-92 отвечают сотрудники службы государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Специалисты консультируют любителей по правилам рыболовства, рассказывают о сроках действия запретов и ограничений на вылов различных видов, а также об ответственности за нарушения.
Также сотрудники службы госмониторинга обеспечивают оперативную научную поддержку в борьбе с браконьерством, осматривают незаконные уловы и орудия добычи, рассчитывают причиненный ущерб.
Fishnews