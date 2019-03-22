22 марта 2019 года

Рыбакам помогают разобраться в правилах

Для разъяснения правил спортивного и любительского рыболовства Азово-Черноморского бассейна действует горячая линия. Телефонные консультации проводят специалисты филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

На звонки по номеру 8 (918) 519-03-92 отвечают сотрудники службы государственного мониторинга водных биоресурсов и среды их обитания, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Специалисты консультируют любителей по правилам рыболовства, рассказывают о сроках действия запретов и ограничений на вылов различных видов, а также об ответственности за нарушения.

Также сотрудники службы госмониторинга обеспечивают оперативную научную поддержку в борьбе с браконьерством, осматривают незаконные уловы и орудия добычи, рассчитывают причиненный ущерб.

Fishnews